Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "394 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarımıza yerleşmeleri amacıyla kura çekimini gerçekleştireceğiz. ve onların heyecanına, mutluluğuna hep birlikte ortak olacağız. Tüm evlatlarımıza şimdiden yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.

Bugünün, devletin şefkatiyle büyüyen evlatları için çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Göktaş, "394 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarımıza yerleşmeleri amacıyla kura çekimini gerçekleştireceğiz. ve onların heyecanına, mutluluğuna hep birlikte ortak olacağız. Tüm evlatlarımıza şimdiden yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kura sonucunun gençlerimiz için güzel bir meslek yolculuğuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Göktaş, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın merhametle yoğrulmuş bir gönül, bilgiyle aydınlanmış bir akıl ve özgüveni sağlam bir duruş olduğunu ifade etti.

Devletin tüm imkanlarını bu mirasın, çocukların hayatına yansıması için seferber ettiklerinin altını çizen Göktaş, bu anlayışın en büyük teminatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği olduğunu söyledi.

"Koruyucu aile modelimizle 11 bin 55 çocuğumuz güven içinde büyüyor"

Göktaş, Erdoğan'ın, "önce insan" diyen gönül merkezli siyaset anlayışının, bugün sosyal politikalarının en sağlam pusulası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vizyonla çocuk bakım hizmetlerimizde köklü bir dönüşümü hayata geçirdik. Bugün çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde 15 bin 483 çocuğumuza yuva sıcaklığını aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz. Koruyucu aile modelimizle de 9 bin 310 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 55 çocuğumuz sevgi ve güven içinde büyüyor. Kuruluşlarımızda ve koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyen evlatlarımızın üniversiteye yerleşmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu yıl hep birlikte 258 evladımızın üniversiteli olma sevincini yaşadık. Diğer yandan çocuklarımız spor, kültür ve sanat alanlarında ortaya koydukları yeteneklerle de göğsümüzü kabartıyor. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerimizde 3 bin 200 lisanslı sporcumuz var. 3 bin 768 çocuğumuz resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi farklı alanlarda kendilerini ifade ediyor. Bu evlatlarımızın 707'si bağlamadan kemana, gitardan çelloya farklı enstrümanlarla sanat yolculuğunu sürdürüyor."

"Bugünden itibaren millete hizmetin bir parçası oluyorsunuz"

Bakan Göktaş, eğitimini tamamlayan, meslek sahibi olmak isteyen, çalışma hayatına hazırlanan gençleri de yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizle ve eğitimlerimizle gençlerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Yaşam Becerisi Kariyer Gelişimi programımızla 2021 yılından bu yana 22 bin 643 gencimize hayata hazırlık ve kariyer planlama eğitimi verdik. İŞKUR işbirliğinde yürüttüğümüz İş ve Meslek Danışmanlığı programı kapsamında 11 bin 930 çocuğumuza eğitim verdik. Korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağlayarak çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerinde 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Şu an gerçekleştirdiğimiz atamalar, evlatlarımızın hayat yolculuğunun önemli bir aşamasıdır. Bugüne kadar 66 bin 743 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdik. İş Hayatına Uyum Seminerlerimizle 6 bin 351 gencimizin yeni görevlerine uyum sürecini tamamladık."

Göktaş, gençlere şöyle seslendi:

"Bugünden itibaren sizler de devletimizin farklı kurumlarında millete hizmetin bir parçası oluyorsunuz. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde İş Hayatına Uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu seminerlerle ihtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle sizleri en iyi şekilde çalışma hayatına hazırlayacağız. Gideceğiniz kurumlarda çalışkanlığınızla, nezaketinizle ve sorumluluk duygunuzla çok güzel izler bırakacağınıza inanıyorum. Hangi görevde olursanız olun işinizi hakkıyla yapın, bulunduğunuz yere değer katın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler, bizim için her zaman bu büyük ailenin kıymetli evlatları olarak kalacaksınız. Sizlere güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz."

Atama sonuçlarına saat 17.00'den sonra ulaşılabilecek

Programda, devlet koruması altında yetişen Busenur Toprak ile Tayfun Işıkelekoğlu da konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Göktaş, atamaların gerçekleştirilmesi için butona bastı. Göktaş, görev yerlerine yerleşen gençlerle bir süre sohbet etti.

Atama sonuçlarına, saat 17.00'den itibaren Bakanlığın web sayfasından, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabilecek.