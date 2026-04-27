Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya çıkardık, OECD'de ilk 10'a girdik

27.04.2026 04:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini ve Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında ilk ona girdiğini açıkladı. Ayrıca sosyal medya düzenlemesiyle 15 yaş altı çocukların platformlara girişinin yasaklandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında doğum izni düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini belirten Göktaş, Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu ve ilk ona girdiğini söyledi. AB ülkelerinde doğum izni süresinin 18 hafta olduğunu hatırlatan Bakan, düzenlemenin 1 Nisan itibarıyla geriye dönük olarak da uygulanacağını ifade etti.

Göktaş, sosyal medya düzenlemesine de değinerek, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girişinin yasaklandığını, 15-18 yaş arası için ayrıştırılmış içerik sunulacağını duyurdu. Ayrıca 1 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu getirildi. Yaş doğrulama sisteminin e-Devlet şifresiyle yapılacağını belirten Bakan, şikayetlere bir saat içinde müdahale edileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki olayın ardından 256 personelin sahaya indiğini, 6 bin 75 hanenin ziyaret edildiğini aktaran Göktaş, yas danışmanlığı sürecinin başlatıldığını ve depremde ebeveyn kaybı yaşayan 72 çocuğa özel psikososyal destek sağlandığını belirtti. Sosyal Risk Haritası projesinin tamamlandığını ve riskli ailelerin önceden tespit edildiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarında da reform yapıldığını hatırlatarak, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için 1500 lira, üçüncü çocuk için 5 bin lira aylık destek sağlandığını ve 29 Nisan'da 990 bin 360 anneye toplam 15,9 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı. Ayrıca kreş teşviki, yarı zamanlı çalışma izni gibi düzenlemelerle aileyi güçlendiren politikaların hayata geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
