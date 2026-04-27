Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya çıkardık, OECD'de ilk 10'a girdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında doğum izni düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini belirten Göktaş, Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu ve ilk ona girdiğini söyledi. AB ülkelerinde doğum izni süresinin 18 hafta olduğunu hatırlatan Bakan, düzenlemenin 1 Nisan itibarıyla geriye dönük olarak da uygulanacağını ifade etti.

Göktaş, sosyal medya düzenlemesine de değinerek, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girişinin yasaklandığını, 15-18 yaş arası için ayrıştırılmış içerik sunulacağını duyurdu. Ayrıca 1 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu getirildi. Yaş doğrulama sisteminin e-Devlet şifresiyle yapılacağını belirten Bakan, şikayetlere bir saat içinde müdahale edileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki olayın ardından 256 personelin sahaya indiğini, 6 bin 75 hanenin ziyaret edildiğini aktaran Göktaş, yas danışmanlığı sürecinin başlatıldığını ve depremde ebeveyn kaybı yaşayan 72 çocuğa özel psikososyal destek sağlandığını belirtti. Sosyal Risk Haritası projesinin tamamlandığını ve riskli ailelerin önceden tespit edildiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarında da reform yapıldığını hatırlatarak, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için 1500 lira, üçüncü çocuk için 5 bin lira aylık destek sağlandığını ve 29 Nisan'da 990 bin 360 anneye toplam 15,9 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı. Ayrıca kreş teşviki, yarı zamanlı çalışma izni gibi düzenlemelerle aileyi güçlendiren politikaların hayata geçirildiğini söyledi.