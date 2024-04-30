Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Eda Nur Gezer\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Göktaş, Gezer ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Bakan Göktaş, acılı anne Nurcan Gezer ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Acı bir olay sonucu Eda Nur'u kaybettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, küçük kıza Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır." diye konuştu.

Anne Nurcan Gezer ve yakınlarının taleplerini de dinleyen, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, taziye ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine ailenin psikososyal destek ile gerekli sosyal desteklerden yararlandırılması konularında talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan'da düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. İBB de olaya ilişkin kendi bünyesinde idari soruşturma başlattığını duyurmuştu.