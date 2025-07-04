Kadınların Gücü ve Sıfır Atık Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin, küresel ölçekte kabul gören bir çevre hareketi ve ortak kararlılığın somut göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Göktaş, Zirve çerçevesinde 2 Temmuz'da Azerbaycan'ın Laçın şehrinde gerçekleştirilen EİT Kadın Forumu'nun, kadınların sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklim dirençli kalkınmadaki rolünü güçlendirme açısından son derece anlamlı bir platform olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde ilk kez düzenlenen forumun, bölgesel düzeyde ortak eylemi teşvik eden ve somut sonuçlar doğuran önemli bir diyalog zemini sunduğunu belirtti.

Forumun, EİT'in 2026-2035 dönemi kalkınma belgesine katkı sunacak uygulanabilir öneriler geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Göktaş, kadınların önceliklerinin, ihtiyaçlarının ve katkılarının bu stratejik belgede yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üç ana temada düzenlenen panel oturumlarında, iklim direncinden kentsel kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede kadınların rolünün ele alındığını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üye ülkeler, kadınların sürdürülebilir ve iklim dirençli kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dair ortak vizyonda birleşmiştir. Kadınların güçlendirilmesi, ekonomik rekabet gücünü, sosyal dayanıklılığı ve çevresel sürdürülebilirliği artıran bir katalizör olarak görülmektedir."

Sıfır Atık, ortak kararlılığın göstergesi

Göktaş, forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesine de özel bir vurgu yapıldığını aktararak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan ve bugün küresel ölçekte kabul gören bu çevre hareketi, ortak kararlılığımızın somut göstergesidir." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva ve bölgedeki diğer kadın liderlerin, çevre girişimlerine verdiği güçlü desteğin, yeşil dönüşüm sürecine yön verdiğini kaydeden Göktaş, bu katkının bölge için umut verici olduğunu dile getirdi.

Kadınların STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğine de dikkati çeken Göktaş, iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele için ortak akıl ve işbirliğine dayalı bölgesel çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Göktaş, "Kadınlar, iklim çözümlerinin hayata geçirilmesinde uygulayıcı, bilgi taşıyıcı, girişimci ve karar alıcı rollerle etkin şekilde güçlendirilmelidir. Bu nedenle, EİT Kadın Forumu gibi bölgesel platformlar, görünürlük, eşgüdüm ve eylem için elzemdir." dedi.

EİT Temiz Enerji Merkezi'ne kadın direktör atanmasının, dengeli liderlik açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Göktaş, üye ülkeleri, tüm EİT kurumlarında kadınların liderlik düzeyinde temsilini artırmaya davet etti.

Forumun sonunda, panel çıktılarının EİT 2026-2035 Kalkınma Belgesi'ne dahil edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğunu belirten Göktaş, Laçın Kadın Forumu'nun, önümüzdeki on yıl boyunca kadınların bölgesel kalkınmadaki rolünü ilerletmeye yönelik eş güdümlü adımlar için bir temel oluşturduğunu söyledi.