Bakan Göktaş: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future Programı"nı sürdürmeye devam edeceklerini, İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak ses ve gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"nın kapanışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirtti.

Kadın liderliğine yapılan yatırımın, daha güçlü ailelere, daha dirençli toplumlara ve daha adil bir geleceğe yapılan yatırım olduğuna yürekten inandıklarını dile getiren Göktaş, programda gençlerle temsili, katılımı, adaleti ve insan haklarını konuştuklarını aktardı.

Programda, Gazze'de yaşanan acıların ve kriz zamanlarında insan kalabilmenin sorumluluğunu da paylaştıklarını kaydeden Göktaş, "Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü iz, aramızda kurulan gönül bağı oldu. Farklı ülkelerden geldiniz. Farklı diller, farklı kültürler, farklı hayat tecrübelerine sahipsiniz. Fakat birkaç gün içinde gördük ki, kalbimizde taşıdığımız meseleler birbirine çok yakın. Hepimiz daha adil bir dünya istiyoruz. Her birimiz, kadınların emeğinin, bilgisinin ve sözünün daha güçlü karşılık bulduğu bir hayat için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, liderliğin her zaman kalabalıkların önünde konuşmak olmadığını, kimsenin görmediği bir yerde doğru olanı yapmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sakın,'Ben tek başıma ne yapabilirim?' diye düşünmeyin. Çünkü dünyada iyi olan ne varsa, çoğu zaman bir kişinin samimi niyetiyle, vazgeçmediği gayretiyle başladı. Her biriniz kendi ülkenizde, kendi çevrenizde, sahip olduğunuz meslekte, ailenizin içinde çok değerli bir etki alanına sahipsiniz. Belki bazılarınız akademide yol alacak. Bazılarınız diplomaside görev üstlenecek. Kiminiz sivil toplumda çalışacak. Kamuda, medyada, girişimcilikte, kültürde, eğitimde, sosyal politikalarda iz bırakacaksınız. Belki de, burada kurduğunuz dostluklarla başka ülkelerde ortak çalışmalar başlatacaksınız. Bunların hepsi mümkün. Çünkü sizde yalnızca gençliğin enerjisi yok. Hepinizi ortak bir noktada buluşturan, çok güçlü bir özelliğiniz var. Bulunduğunuz toplumlara değer katma ve güçlü yarınlar inşa etme iradesi. Değişimin öncüsü olma cesareti. Daha iyi bir geleceği kurma gayreti. Bu çok kıymetli."

"Geleceği konuşurken köklerimizle bağımızı koparmamalıyız"

Göktaş, bugün bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu, teknolojinin çok hızlı ilerlediğini, yeni imkanların, alanların ve mesleklerin ortaya çıktığını ifade etti.

Değişimin içinde insanın vicdanını ve ahlaki duruşunu korumasının daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı konuşurken, insan aklını ve vicdanını unutmamalıyız. İklim krizini konuşurken, bize emanet edilen dünyayı hatırlamalıyız. Kadının güçlenmesini konuşurken, dayanışmanın değerini kaybetmemeliyiz. Aileyi konuşurken, sevginin, güvenin ve aidiyetin insan hayatındaki yerini ihmal etmemeliyiz. Geleceği konuşurken, köklerimizle bağımızı koparmamalıyız. Çünkü biz, geleceğe yürürken yanımıza sadece bilgimizi almıyoruz. İnancımızı, hafızamızı, değerlerimizi, ailelerimizin duasını, toplumlarımızın beklentisini ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu da alıyoruz. Bu yüzden sizlerin liderliği çok anlamlı."

Genç Müslüman kadınların dünyaya söyleyecek güçlü bir sözünün olduğuna işaret eden Göktaş, "Bu söz, savunmada kalan, taklit eden bir söz olmayacak. Kendi köklerinden beslenen, bugünü anlayan, geleceğe cesaretle bakan özgüvenli bir söz olacak." ifadesini kullandı.

"Birinizin başarısı, diğerine ilham olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, genç kadınların sözünü, geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak gördüklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda, ALLY ruhunun ülkelerinizde, kurumlarınızda atacağınız yeni adımlarda sizlere rehberlik etmesini diliyorum. Lütfen burada kurduğunuz bağı koruyun. Birbirinizi takip edin, birbirinizden haberdar olun, çalışmalarınızı paylaşın. Birinizin başarısı, diğerine ilham olsun. Bugün burada başlayan tanışıklıklar, yarın çok daha güçlü iyiliklerin vesilesi olabilir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ankara'dan ayrılırken burada bir dostluk bıraktığınızı bilmenizi isterim. Kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, dualarımızın sizlerle olduğunu özellikle ifade etmek isterim."

Programa katılan gençlere başarılar dileyen Göktaş, daha sonra katılımcılara sertifikalarını takdim etti.