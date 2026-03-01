Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek; çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür - Son Dakika
Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek; çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür

Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek; çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür
01.03.2026 20:49
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü bir gelecek; hedefi olan, çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü bir gelecek; hedefi olan, çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür. Bizler de bu doğrultuda yaşlının, engellinin gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınların, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nın iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, güçlü toplumun başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükseleceğini ifade ederek, "Vakıflarımız ise işte tam da bu kadim anlayışı yaşatanlardır. İyiliği büyüten, umudu çoğaltan en kıymetli hazinelerimizdendir. YOYAV Vakfı işte bu değerli vakıflarımızdan biridir. Vakfımız eğitimi destekleyen pek çok çalışmalara 1988 yılından bu yana yaklaşık 38 senedir neredeyse bu hayır işlerini kurumsallaştırarak her yıl yapmaya devam etmektedir. Şunu biliyoruz ki bu köprüler güçlendikçe toplumsal birliğimiz de daha da güçleniyor. Bu değerli çadır hem bugüne hem de yarınlarımıza çok kıymetli bir yatırım yapıyor. Vakfımızın yaptığı her destek geleceğimizi aydınlatıyor. Bu vesileyle vakfımıza emek veren tüm gönüllülere ve bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak hayır ve iyilik faaliyetlerinin kurumsal bir yapıyla sürdürülmesine biz büyük bir önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARDAN SİVİL TOPLUM BİRİKİMİNDEN FAYDALANIYORUZ'

Bakan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Çünkü sahada ihtiyacı en iyi gören yapılardan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu nedenle sosyal faydayı büyüten her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı güvenle ve sağlıklı ortamlarda büyümesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara yönelik çalışmalardan sivil toplum birikiminden faydalanıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmet modellerini birlikte güçlendiriyoruz. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından sivil toplum kuruluşların saha tecrübesine çok değerli buluyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerinin yanında duran ve gönül bağı kuran her çalışmayı desteklemeyi sürdürüyoruz. Aile değerlerimizi koruyan çalışmalarımızla da sivil toplum kuruluşlarımızla yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz. 2025 aile yılında sivil toplum kuruluşlarımıza kurduğumuz iş birliklerini aileyi güçlendiren çalışmaları sahada daha büyük destek sağladı. Vizyonumuz doğrultusunda da inşallah bu çalışmalarımızı kalıcı bir hale getirmeye devam edeceğiz. Çok değerli gençler çünkü burada gençlerimiz de var. Sizler bu ülkenin yarını şekillendirecek en kıymetli gücüsünüz. Hayat yolculuğunuzda göstereceğiniz gayret hem kendinize hem de ülkenin istikametini belirleyecektir. Güçlü bir gelecek; hedefi olan, çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür. Bizler de bu doğrultuda yaşlının, engellinin gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınların, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Güçlü bir gelecek; çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
