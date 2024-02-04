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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş esnafı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş esnafı ziyaret etti

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Adıyaman'da depremden etkilenen illeri ziyaret etti. Deprem Şehitleri Ormanı'nın ilk fidanını diken Göktaş, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Bir spor mağazasından alışveriş yaparak çocukları için krampon satın aldı.

04.02.2024 16:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş esnafı ziyaret etti, bir spor mağazasından alışveriş yaptı.

Göktaş, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında, depremden etkilenen illerden Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Valiliği ziyaret eden, depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına oluşturulan "Deprem Şehitleri Ormanı"nın ilk fidanını diken Göktaş, Kervansaray Çok Amaçlı Salonu'ndaki "Deprem Şehitleri Mevlit Programı"na katıldı.

Göktaş daha sonra Gölbaşı Caddesi'nde, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapımı tamamlanarak hizmete giren Balıkesir Çarşı'na giderek, esnafı ziyaret etti.

Göktaş, 25 metrekarelik 86 iş yerlerinin bulunduğu çarşıda tek tek esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi, onlarla yakından ilgilendi.

Spor malzemesi satan bir iş yerinde esnafın "Siftahımız sizden olsun" demesi üzerine Göktaş, çocukları için krampon satın aldı. Bakan Göktaş, daha sonra bir çay ocağında esnafla bir araya geldi, kahve içti.

"Yaraları sarmak için ilk andan itibaren hep burada, yanınızdayız" diyen Göktaş'a esnaf "Allah devletimize zeval vermesin, bizlere çok destek oldunuz, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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