Bakan Göktaş Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, kentteki programları kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Medine Korkmaz çiftini evinde ziyaret etti.

Korkmaz ailesiyle bir süre sohbet eden Göktaş, evliliklerinde 52 yılı geride bırakan çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Ailenin talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Göktaş'a ziyarette Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.