Bakan Göktaş KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Bakan Göktaş KKTC'de Temaslarda Bulundu

Bakan Göktaş KKTC\'de Temaslarda Bulundu
18.06.2026 16:32
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Aile Bakanı Göktaş'ı kabul ederek işbirlikleri hakkında görüşmeler yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Üstel'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Bakan Göktaş'ı kabulünde, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Göktaş, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'de önemli işbirliklerine ve çalışmalara imza attıklarını belirtti.

KKTC ile Türkiye arasında her alanda tarihi ve köklü ilişkiler bulunduğunu aktaran Göktaş, bu ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını; bu kapsamda çocuk, kadın, engelli ve aile yapısını güçlendirmek için de işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Başbakan Üstel de Göktaş'ı KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti.

İki ülke arasında tarihten gelen güçlü, köklü kardeşlik bağları olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin tecrübe ve birikimlerini işbirliği içinde KKTC'ye de aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Bakan Göktaş, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Lefkoşa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında, AK Parti KKTC Temsilciliğine giden Göktaş, temsilcilik yetkilileriyle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca, beraberindeki heyetle tarihi Selimiye Camisi'ne geçen Göktaş, burada da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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