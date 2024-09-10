Bakanlık Narin Güran Davasına Müdahil Olacak - Son Dakika
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Bakanlık Narin Güran Davasına Müdahil Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız.

10.09.2024 12:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik soru üzerine, küçük kızın acısının herkesi derinden yaraladığını, tarifsiz bir acı yaşandığını belirten Göktaş, Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat konunun takipçisi olduğuna işaret eden Göktaş, Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız." diye konuştu.

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayan Göktaş, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı

Bakan Göktaş, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu yılın sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorusu üzerine de kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsatan Göktaş, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar lira destek sağladık." bilgisini paylaştı.

Program kapsamında hanelere destek ödemelerinin her ay düzenli yapıldığına işaret eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon lira olmak üzere toplamda 3,8 milyar lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakanlık Narin Güran Davasına Müdahil Olacak - Son Dakika

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