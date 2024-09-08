Narin Güran\'ın Ölümü: Bakan Göktaş Takipte Olacak

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'SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın ölümü ile ilgili sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi.