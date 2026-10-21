Bakan Göktaş, Özbekistanlı mevkidaşı Kattaxonova ile kadın çalışmalarını ele aldı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Dilnozaxon Kattaxonova ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Sayın Dilnozaxon Kattaxonova ile bir araya geldik. Ailelerin güçlendirilmesine, kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesine ve kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelemize yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı kalıcı iş birlikleriyle pekiştirmeye ve karşılıklı diyalog iklimimizi derinleştirmeye devam edeceğiz."