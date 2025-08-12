Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi
12.08.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi'nde bir araya geldi. Bakan Göktaş, terörsüz bir Türkiye vizyonu doğrultusunda şehitler ve gazilerle dayanışmanın önemini vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi'nde bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Bakan Göktaş, sürece ilişkin istişarelerde bulundu. Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarına sürecin detayları hakkında bilgi veren Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, Türkiye Yüzyılı yolunda sadece ülkemiz için değil, dünya için de barış ve istikrarın başlangıcıdır. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyor, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

22:48
Ciğerlerimiz alev alev 4 şehrimizde orman yangını
Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
09:30
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
09:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
08:48
Özcan Deniz’in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 00:29:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.