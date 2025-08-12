Bakan Göktaş, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi'nde bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Bakan Göktaş, sürece ilişkin istişarelerde bulundu. Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarına sürecin detayları hakkında bilgi veren Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, Türkiye Yüzyılı yolunda sadece ülkemiz için değil, dünya için de barış ve istikrarın başlangıcıdır. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyor, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.