Bakan Göktaş Senegal Ziyaretini Değerlendirdi: İlişkileri İleri Taşımak İçin Kıymetli
11.04.2026 17:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına katılarak Senegal'de yoğun görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye- Senegal Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı olarak Senegal ziyaretini değerlendirdi. Ziyaret sırasında yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Göktaş, Türkiye-Senegal İş Forumu ve KEK toplantılarının ardından Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile bir araya geldiklerini ifade etti. Başbakan Sonko ile yatırımlar, iş birliği ve Aile ve Nüfus On Yılı çalışmalarını ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki girişimlere Senegal'in desteğini aldıklarını kaydetti.

Göktaş, Senegal ile Türkiye arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına katıldıklarını belirtti. Dört yıl aradan sonra bu toplantıyı gerçekleştirmenin, iki ülkenin ilişkilerini ileri taşımak adına çok kıymetli olduğunu söyledi. Ayrıca, 2024'te belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için KEK toplantılarının önemli olduğunu ve ortak yatırımlar doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, Senegal temasları kapsamında Emine Erdoğan'ın himayesindeki projeleri de incelediğini hatırlattı. Afrika Kültür Evi ve Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalardan memnuniyet duyduğunu, burada 508 kadının eğitim alarak istihdama katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ginddi'deki öksüz ve yetim çocuklar merkezindeki faaliyetleri yerinde görme imkanı bulduklarını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Senegal, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
