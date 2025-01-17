Bakan Göktaş'tan Aile Ziyareti - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Aile Ziyareti

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında çocuk destek programının ilk faydalanıcısını ziyaret etti.

17.01.2025 11:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçirdikleri çocuk destek programının ilk faydalanıcılarından olacak aileye ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçirdiğimiz çocuk destek programımızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık." ifadesini kullandı.

Geleceğin yapı taşı aileleri desteklemek amacıyla doğum ve çocuk yardımını, 1. çocuk için tek seferlik 5 bin lira, 2. çocuk için her ay 1.500 lira, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5 bin lira olarak hayata geçireceklerini ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, "Bugün de 3. çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine 'Kahve bahane' diyerek misafir olduk. Gözleri aydın olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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