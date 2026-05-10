Bakan Göktaş'tan 'Anneler Günü' mesajı

10.05.2026 10:59
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün sadece bir günü kutlamıyoruz. Bize sevgiyi öğreten, yol gösteren, emeğiyle hayatımıza yön veren annelerimizi hatırlıyoruz. Evladını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi, bir çocuğa kalbiyle yuva olan koruyucu annelerimizi, tüm zorluklara rağmen evladını tek başına büyüten güçlü annelerimizi ve huzurevlerinde bir ses, bir ziyaret bekleyen büyüklerimizi unutmayalım. Annesi hayatta olanlar bugün sesini duysun, elini tutsun, gönlüne dokunsun. Annesini kaybetmiş olanların başı sağ olsun. Dualarında yaşatsınlar. Hiç anne olamamış ama sevgisini bir çocuğa, bir insana, bir hayata emek olarak vermiş kadınların da kalbi bugün bizimle. Çünkü annelik sadece bir bağ değil; merhametin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin en güçlü halidir. Bugün bir anneyi arayın, bir gönle dokunun, yanında olduğunuzu hissettirin. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

