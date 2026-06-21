Bakan Göktaş'tan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Babalar Günü Mesajı

Bakan Göktaş\'tan Babalar Günü Mesajı
21.06.2026 13:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yayımladığı mesajda başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı ve ebediyete intikal eden babaları rahmetle andı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başta canım babamın, kıymetli eşimin ve şehitlerimizin emanetlerine gözleri gibi bakan şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babanın ne demek olduğunu en iyi evlatlar, babalığın ne demek olduğunu ise en iyi babalar anlatır. Sevgiyi, merhameti ve sorumluluğu; hayattaki ilk rol modellerimiz olan babalarımızdan öğrendik. Varlıkları en büyük gücümüz, hatıraları ve öğretileri en değerli rehberimizdir. Başta canım babamın, kıymetli eşimin ve şehitlerimizin emanetlerine gözleri gibi bakan şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Bakan Göktaş paylaşımında ayrıca ünlü isimlerin Babalar Günü'nü kutladığı videoya yer verdi.

Kaynak: DHA

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