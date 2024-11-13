Bakan Göktaş'tan İzmir Yangını Açıklaması

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda konuştu.
Göktaş, konuşmasında İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Yangınla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
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