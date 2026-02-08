Bakan Göktaş'tan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile İlgili Paylaşıma Tepki

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan paylaşımlara ilişkin, "Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, "Bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" ifadelerine yer verdi.