Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Mektup - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Mektup

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde devlet himayesindeki kızlara hitap etti.

11.10.2024 11:44
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarına mektup yazdı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla devlet himayesi altındaki kız çocukları için kaleme aldığı mektubuna, "Güzel kızım, bugün senin günün. Seninle birlikte dünyaya güzellik ve neşe katan tüm kız çocuklarının günü. Dünyanın tüm kız çocukları daha güçlü olabilsinler, daha mutlu olabilsinler ve en çok da kız çocuğu olmanın güzelliğini doyasıya yaşasınlar diye kutlanıyor" ifadeleriyle başladı.

'Ben de bu özel gününde bu küçük mesajla benim için bu ülke için bu dünya için ne kadar önemli olduğunu sana bir kez daha hatırlatmak istedim' diyen Bakan Göktaş, devamında şunları kaydetti:

"Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız. Hayatta zorlandığın, üstesinden gelemediğini düşündüğün anların mutlaka olacak. Ama sakın yılma. Her zorlukta önce ben, sonra bizim büyük ailemiz, hep yanındayız. Üzerinde özgürce yaşayacak bir ülken, sana hayatın boyunca kol kanat gerekecek bir devletin var, bunu sakın unutma. Fikirlerinle, duygularınla, varlığınla biriciksin ve özelsin. Seni seviyoruz."

Kaynak: DHA

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