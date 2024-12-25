Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü kurulması kararlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünün kurulmasına ilişkin kararın hayırlı olmasını diledi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Aile yapısı ile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eş güdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirdiğimiz iki önemli yapılanma Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulunun ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."