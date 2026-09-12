Bakan Göktaş'tan şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Iğdır'da meydana gelen elim kazada şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.