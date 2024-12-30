Bakan Göktaş'tan Serdal Adalı'ya Tebrik

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı'yı kutladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ediyor, bu seçimin Beşiktaş taraftarı, Türk futbolu ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin, gençlerimize ilham veren ve uluslararası alanda başarıları artıran bir dönem olmasını temenni ediyorum."