Bakan Göktaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Başsağlığı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Göktaş, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.