Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şiddet içeren içeriklere karşı sosyal medya temsilcilerini uyardı.

03.11.2024 13:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal paylaşım sitelerinin temsilcilerini, "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı.

Göktaş, uluslararası sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile toplantı yaptı.

Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Göktaş, "Sadece bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak konuşuyorum" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Dünyayı saran dijital ağların hızlı, etkin ve kitlesel iletişimle büyük bir güç unsuru haline geldiğini, bu gücün "insan odaklı bir anlayışla yönetilmesi"nin hayati öneminin olduğunu vurgulayan Göktaş, bu konuda işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi.

Dijital medyanın içerik şartlarındaki belirsizlikler nedeniyle pek çok riski beraberinde getirdiğine dikkati çeken Göktaş, "Çok geniş kitlelere ulaşan dijital içerikler, zaman içinde bağımlılığa, dürtüsel davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Başka bir ifadeyle bireylerin toplumsal uyum ve birlikte yaşam becerilerine zarar veriyor. Suç işleme riskini artırıyor ve hukuki yaptırımı olan fiillerin gerçekleşmesine zemin hazırlıyor." tespitinde bulundu.

Özellikle şiddet içeren yayınlara hızlı müdahalenin önemine değinen Göktaş, "Ekran süreleri uzayan kullanıcıların aynı görüntülere maruz kaldıkça duyarlılıkları zayıflıyor. Bu noktada özellikle şiddet içeren yayınlar, suçun normalleşmesine sebep oluyor." dedi.

TÜİK'in son araştırmasına göre, çocukların büyük çoğunluğunun internet ve sosyal medya kullanıcısı olduğunu, çocukların yüzde 91,3'ünün internet kullandığını, yüzde 66,1'inin ise düzenli sosyal medya kullanıcıları arasında yer aldığını belirten Göktaş, "Yapay zeka destekli yazılımlarla zararlı içeriklerin filtrelenmesini ve çocukların yaşlarına uygun, gelişimlerini destekleyen içeriklere yönlendirilmesini oldukça önemli buluyoruz. Bu anlamda etkin ebeveyn kontrol araçlarının sunulmasının dijital ortamın güvenliğini artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Sanal kumarın da dijital mecralarda karşılaşılan bir diğer tehdit olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çocuklarımızı korumak için de ne gerekirse yapmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Sosyal platform temsilcileri de toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, işbirliğinin önemini belirtti.

Sorunun küresel çapta olduğunu, diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden sosyal paylaşım siteleri temsilcileri, aldıkları önlemleri anlattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katıldığı toplantıda, işbirliğinin artırılması ve bu tür toplantıların yapılması konusunda görüş birliği oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika

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