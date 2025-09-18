Bakan Göktaş\'tan Üniversiteli Gençlere Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesinde büyüyen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanarak, üniversiteye yerleşen gençlerle bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteye Merhaba Buluşması" kapsamında, devlet himayesinde büyüyen ve çocuk hakları komite üyesi çocuklarla bugün "üniversiteye merhaba" dediklerini belirtti.

Azimleri, başarıları ve hayalleriyle umut veren pırıl pırıl gençlerin, geleceğin en güçlü teminatı olduğunu aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye hedefimize, onların enerjisi ve kararlılığıyla yürüyoruz. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, akademik yolculuklarının bu heyecan verici yeni döneminde başarılar diliyorum. Hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz."