Bakan Göktaş'tan Yaşlılar İçin Olay Yaratacak Proje - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Yaşlılar İçin Olay Yaratacak Proje

Bakan Göktaş\'tan Yaşlılar İçin Olay Yaratacak Proje
28.05.2025 18:31
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Bakan Göktaş, 3. Yaş Üniversitesi mezuniyet töreninde, yaşlıların değerine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir millet yaşlılarına, büyüklerine verdiği değer ölçüsünde büyür ve yücelir." dedi.

Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop'ta, Sinop Üniversitesi tarafından 65 yaş üstü bireyler için açılan 3. Yaş Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, değerli büyüklerin mezuniyet coşkusunu onlarla birlikte yaşamaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitedeki derslere katılarak mezun olma hakkı kazananların kendilerine bir kez daha öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiklerini aktaran Göktaş, böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan, Bakan Göktaş, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı, ilişkilerin kesintisiz devam ettiği bir Türkiye istediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak bu amaç doğrultusunda büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Büyüklerimiz yaşamın bilgeliğini ve tecrübesini taşıyan, geçmişin birikimini geleceğe aktaran en kıymetli köprülerdir. Onların öğrenme azmiyle çıktıkları bu yolculuk, sadece kendilerini değil. Bizleri de zenginleştiriyor. Şunu unutmamak gerekir ki bir millet, yaşlılarına verdiği değer ölçüsünde büyür ve yücelir. Bu inançla ilan ettiğimiz, 2025 Aile Yılı 7'den 70'e tüm bireyleri kapsayan güçlü bir aile yapısını desteklemeyi amaçladığımız aslında bir seferberliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, biz kuşakların aynı çatı altında yaşadığı, ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz."

Bakan Göktaş, yaşlıların sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini de belirterek, "Sosyal hayata katılımlarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için projeler geliştiriyoruz. Büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçiriyoruz. Dijital dünyaya uyumlarını kolaylaştırarak, torunları ve sevdikleriyle daha yakın olmalarına imkan sağlıyoruz. Hedefimiz nesiller arası iletişimin güçlenmesine, toplumda sevginin ve muhabbetin çoğalmasına katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Bugün mezuniyet töreni için bir araya geldikleri 3. Yaş Üniversitesi'ni çok kıymetli bir proje olarak gördükleri anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop da, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikasının başarıyla uygulandığı örnek şehirlerimizden biridir. Büyüklerimiz, dijital becerilerden sağlığa, sanattan çevreye kadar pek çok alanda verilen eğitimlerle hayata daha sıkı bağlanıyor. Kendilerini yeniden keşfediyor ve bizlere ilham kaynağı oluyorlar.Yaşlısıyla genciyle, geçmişiyle geleceğiyle güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Tüm bireylerin hayatına dokunan, her kuşağı kucaklayan politikalarımızla, aileyi merkeze alan bir toplumsal dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamda burada şahit olduğumuz bu güzel tablo, sadece bir mezuniyet töreni değil. Aynı zamanda, kuşakların bilgiyle buluştuğu ve sevgiyle kaynaştığı, umut dolu bir birlikteliğin nişanesidir. Sinop'ta ortaya konan bu vizyonun, Türkiye'nin dört bir yanına yayılacağına inanıyorum."

Bakan Göktaş konuşmasının ardından 3. Yaş Üniversitesi'nden mezun olan bazı vatandaşlara mezuniyet belgelerini takdim etti.

3. Yaş Üniversitesi tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin de yapıldığı tören, kep atma ile son buldu.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Tören, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Yaşlılar İçin Olay Yaratacak Proje - Son Dakika

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