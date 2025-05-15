Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailelerimizin geleceğini inşa etmeye, onları her türlü riskten muhafaza ederek güçlü temeller üzerinde yarınlara taşımaya kararlıyız." dedi.

15.05.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailelerimizin geleceğini inşa etmeye, onları her türlü riskten muhafaza ederek güçlü temeller üzerinde yarınlara taşımaya kararlıyız." dedi.

Göktaş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler Uluslararası Aile Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, medyanın, toplum belleğini okullardan daha hızlı bir şekilde oluşturduğunu ve dönüştürdüğünü belirtti.

Bu anlamda medyanın çok güçlü olduğuna işaret eden Göktaş, ekranların ayna gibi olduğunu, orada ne gösterilirse toplumda yankı bulduğunu söyledi.

Ekranlarda aileye saygı varsa çocukların da o dili öğrendiğini kaydeden Göktaş, "Eğer dizilerde sevgi varsa gençler o sevgiyi arıyor. Ama şiddet varsa, yalnızlık varsa o da bulaşıcı oluyor. Bu nedenle aile hayatımızda da yeni sınamalarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, internet, sosyal medya ve dijital oyunlar nedeniyle aile içi iletişimin gittikçe zayıfladığını, annelik ve babalığın itibarsızlaştırıldığını ifade etti.

Dijital medya mecralarıyla küresel ölçekte cinsiyetsizleştirme gibi marjinal ideolojiler ve zararlı akımların topluma dayatıldığını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile kurmayı gereksiz gören bu tür söylemler, toplumsal bağlarımızı zedeliyor. Televizyon ve internet yoluyla yayılan şiddet içerikleriyle mahremiyet ihlalleri ailelerde endişelere neden oluyor. Uzmanlar, kontrolsüz dijital bağımlılığın çocuklarda yalnızlık, depresyon ve davranış sorunlarını artırdığını vurguluyor. Bu yüzden medyayı sadece bir sektör olarak göremeyiz. Reyting kaygısıyla yapılan haberleri, programları, dizileri, izleme ve tıklama uğruna hazırlanan içerikleri görmemezlikten gelemeyiz."

"Aileyi, dinamik ve genç nüfus yapımızı korumak için kurumsal yapımızı güçlendirdik"

Göktaş, medyanın bir kültür taşıyıcısı olduğunu ve bu taşıyıcının ailenin korunması yönünde bir araca dönüşmesini istediklerini anlattı.

Çarpıtılmış hayatlar yerine aileyi ayakta tutan hikayeler görmek istediklerini dile getiren Göktaş, teknolojinin sunduğu imkanların doğru kullanıldığında ailelere güç katabileceğini vurguladı.

Bakanlık olarak özellikle medyanın aileyi güçlendiren, değerleri koruyan ve toplumsal bütünlüğü destekleyen bir dille şekillenmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, "Eğitim, farkındalık çalışmaları ve medya okuryazarlığı gibi kurduğumuz işbirlikleriyle aile odaklı, sorumlu ve bilinçli bir medyanın olması, doğru örneklerin çoğalması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl bugün, yani 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde açıkladığımız Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız bu konuda en güçlü yol haritamızdır. Bu kapsamda aileyi, dinamik ve genç nüfus yapımızı korumak için kurumsal yapımızı güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Yapımcılar, medya ve dijital platform temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek içeriklerin toplum üzerindeki etkilerini ele aldıklarını vurgulayan Göktaş, RTÜK ile işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalarla aile dostu yayıncılığı teşvik ettiklerini dile getirdi.

Göktaş, medya profesyonellerine yönelik eğitimlerle aile odaklı içerik üretimini desteklediklerini, çocuklar ve ebeveynler için eğitim programları düzenlediklerini ve uygulamalar hazırladıklarını aktardı.

"İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulaması"nın bu çalışmalardan biri olduğunu söyleyen Göktaş, uygulamayla anne ve babalara, çocuklarını ilk kez kucaklarına aldıkları andan itibaren destek olduklarını kaydetti.

Aile Eğitim Programı ile aile içi iletişimi güçlendirdiklerini, sağlıklı ve bilinçli bir aile yapısını desteklediklerini belirten Göktaş, "Aile, geçmişten geleceğe uzanan köprümüzdür ve bu köprüyü güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Ailelerimizin geleceğini inşa etmeye, onları her türlü riskten muhafaza ederek güçlü temeller üzerinde yarınlara taşımaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ailemiz istikbalimiz" ???????

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailemiz istikbalimiz" cümlesini somut bir yol haritasına dönüştürmek gerektiğine dikkati çeken Göktaş, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsattı.

Aile Yılı kapsamında ailelere ekonomik fayda oluşturmanın yanı sıra farkındalık oluşturacak faaliyetleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde de aileyi güçlendirme politikalarının ve iyi uygulamaların paylaşılmasına öncülük etme fırsatı yakaladık. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu önemli bir toplantı olacak. Farklı ülkelerden bakanları, politika yapıcıları, uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek aileyi koruma ve güçlendirme alanında küresel bir işbirliği zemini oluşturacağız.

Forum kapsamında gerçekleştireceğimiz panellerden biri de tam olarak 'Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile'. Bu panelde medya ve sanat yoluyla aile temsillerini, kültürel değerlerin aktarımını ve kurgunun gerçek hayat üzerindeki etkilerini tartışacağız. İki gün sürecek forum boyunca ortak sorunlara ortak çözümler arayacağız ve geliştireceğiz. Bu alandaki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle etkin bir aile diplomasisini yürütmeye devam edeceğiz."

"Medya müthiş gücüyle aileyi ifsatta çarpan etkisine sahip"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ailenin, bugünün en önemli sorunu ve en yıkıcı meselelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bugün ailenin hiç olmadığı kadar kırılgan, zayıf ve küresel lobilerin saldırısı altında olduğunu dile getiren Yalçın, "Medya ise müthiş gücüyle aileyi ifsatta çarpan etkisine sahip. Bakıyoruz, gündüz kuşağı yayınlarında insan haysiyeti, kutsallar, aile mahremiyeti ve tüm değerler reytinge kurban ediliyor. Aile, suçun, ahlaksızlığın, pespayeliğin mekanı olarak anlatılıyor. Buna dur demezsek, bir bakarız ki sui misal emsal olur. Buna yeter demezsek bu rezillikler eskilerin deyimiyle önce meşhur, sonra meşru olur." sözlerini sarf etti.

Sempozyumun açılışında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile ASBÜ İslami Araştırmalar Enstitüsü Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayten Erol da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Medya, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:51:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.