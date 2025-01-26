Bakan Göktaş, Yangında Kaybedilen Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Yangında Kaybedilen Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Yiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

26.01.2025 22:05
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında yaşamını yitiren Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve annesi Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret etti.

Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve annesi Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ın çocukları Yiğit Gençbay, Bolu Grand Kartal Otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler arasındaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, evlatlarını kaybeden aileye taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'daki yangından ilk kurtulanlardan olmasına rağmen içeride kalanlara yardım etmek için geri dönmüş, o esnada hayatını kaybetmiş; ismi gibi Yiğit bir gençti. Kahraman yavruları Yiğit'i kaybeden Gençbay ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yiğit evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Yangında Kaybedilen Yiğit Gençbay'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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