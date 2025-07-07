Bakan Güler: Acımız Büyük ve Hislerimiz Tarifsiz - Son Dakika
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Bakan Güler: Acımız Büyük ve Hislerimiz Tarifsiz

Bakan Güler: Acımız Büyük ve Hislerimiz Tarifsiz
07.07.2025 16:26
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BAKAN GÜLER: ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile gittiği Yüksekova'da şehitler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

BAKAN GÜLER: ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile gittiği Yüksekova'da şehitler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, burada yaptığı açıklamada, "Dün Pençe Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakarlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir" dedi.

'OLAY, EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK'

Bakan Güler, "Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler: Acımız Büyük ve Hislerimiz Tarifsiz - Son Dakika

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