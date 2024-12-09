Bakan Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Kingji'yi kabul etti.

Kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.