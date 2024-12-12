Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler'in, Orgeneral Guliyev'i bakanlığa gelişinde karşıladığı, ardından ikili arasında görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Azerbaycan Komutanı Guliyev'i Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?