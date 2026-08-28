Bakan Güler, Büyükelçi Başaran ile Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kişinev Büyükelçisi Nazmiye Başaran'ı kabul etti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Cumhuriyeti'nin Kişinev Büyükelçisi olarak atanan Nazmiye Başaran'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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