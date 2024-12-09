Bakan Güler'den 'Sarıklı Amiral' Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Güler'den 'Sarıklı Amiral' Açıklaması

Geniş Video İzle

Bakan Güler, 'sarıklı amiral' hakkında disiplin soruşturması yapılmadığını belirtti.

09.12.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in bütçe görüşmelerinde yönelttiği "sarıklı amiral" sorusuna yazılı yanıt verdi. Güler, "Milli Savunma Bakanlığının önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir" dedi. Öztürkmen Güler'in yanıtına, "Bakan Güler'den gelen bu yanıt, MSB'nin subayına göre muamele gösterdiğinin belgesidir" diye tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, "Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Montrö'yü savunduğu için yargılanan 103 amiral için uygulanan orduevi yasağı, orijinal tümamiral üniformasıyla poz veren kırmızı bültenli Botir Rahimov ve 'sarıklı amiral' ile ilgili" sorularına yazılı yanıt verdi.

Komisyonda sorulara yanıt vermeyen Güler, yazılı yanıtında, "Milli Savunma Bakanlığının önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen de "Bakan Güler'in yanıtıyla, sarıklı amiralle ilgili bir disiplin soruşturması yürütülmediği, tüm hakları verilerek emekli edildiği tescillenmiş oldu" dedi.

"Sarıklı amiral hakkında disiplin soruşturması yürüttünüz mü?"

Bakan Güler'in verdiği yanıtlara ilişkin CHP'li Öztürkmen'in açıklaması şöyle:

"Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan Yaşar Güler'e 3 önemli soru yöneltmiştim. Komisyonda sorularıma yanıt vermemeyi tercih eden Bakan Güler, yanıtlarını sonradan yazılı olarak gönderdi.

Bakan Güler'e özetle şu soruları sormuştum:

Montrö'yü savundukları için yargılanan ve beraat eden 103 emekli amiralin davasına MSB'nin neden ısrarla 'mağdur ve suçtan zarar gören' sıfatıyla müdahil olmak istiyor? Söz konusu amirallere uygulanan orduevine giriş yasağını kaldırmayı düşünüyor musunuz? Kara para aklama suçlaması nedeniyle hakkında kırmızı bülten bulunan Botir Rahimov'un orijinal bir tümamiral üniforması ile verdiği pozlar araştırıldı mı? Bir suçluya orijinal üniformasını veren tümamiralin kim olduğu araştırıldı mı? 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için jet hızıyla soruşturma başlatıp, teğmenlerimizin ihracını isteyen Bakanlığınız; altında makam arabası, üstünde üniforması ile tarikat evine giden sarıklı amiral hakkında disiplin soruşturması yürüttünüz mü?

"Bakan Güler, üç soruma da yanıt verirmiş gibi yaptı"

Bakan Güler, üç soruma da yanıt verirmiş gibi yaptı. Sayın Bakan tüm sorularımızı 'Milli Savunma Bakanlığının önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir' diyerek geçiştirdi. Ancak Sayın Bakan'ın sarıklı amiralle ilgili yanıtında itiraf niteliğinde ifadeler yer aldı. Yanıttan sarıklı amiralle ilgili görevde olduğu dönemde bir disiplin soruşturması yürütülmediği anlaşıldı. Bakan Güler açıklamasında 'Bahse konu personel 2021 YAŞ kararları kapsamında emekliliğe sevk edilmiştir' ifadeleri yer aldı. Yani görüldüğü üzere sarıklı amiralin 'disiplinsizlikle' suçlanmadığı, tüm hakları verilerek emekli edildiği bizzat Milli Savunma Bakanlığı tarafından tescillenmiş oldu. İhraç edilmesi gereken bir subay şimdi orduevlerinde keyif sürüyor.

Bakan Güler ise ödül gibi bu kararı, ceza gibi anlatıyor. Gördükleri eğitim gereği Atatürk'e saygılarını ve bağlılıklarını bildiren genç teğmenlerin ihracı istenirken 'sarıklı amiral'in tüm hakları ile birlikte emekli edilmesi, Ordu'nun manevi kişiliğine ve itibarına nasıl bir itibar katmıştır anlayabilmiş değiliz. Bakan Güler'den gelen bu yanıt, MSB'nin subayına göre muamele gösterdiğinin belgesidir."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Yaşar Güler, Politika, 3-sayfa, Savunma, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler'den 'Sarıklı Amiral' Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Güler'den 'Sarıklı Amiral' Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.