Bakan Güler Edirne'yi Ziyaret Etti

26.05.2026 20:04
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne Valiliğinde çocuklara oyuncak hediye etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik binası önünde polis mangasını selamlayan Güler, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Güler'i, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, Vali Sezer'den kentte yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yaşar Güler'in ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da yer aldı.

Kaynak: AA

