Bakan Güler, IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Güler, IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu Açıklaması

22.07.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şu bir gerçek ki savunma sanayimizin yerli, milli, özgün, yenilikçi ve modern sistemleri şanlı ordumuzun gücüne güç katarken ekonomimize büyük katkılar sağlamakta, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şu bir gerçek ki savunma sanayimizin yerli, milli, özgün, yenilikçi ve modern sistemleri şanlı ordumuzun gücüne güç katarken ekonomimize büyük katkılar sağlamakta, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir." dedi.

Güler, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, savunma sanayisi alanında en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan fuarın, Türkiye'ye, dost ile müttefik ülkelere ve katılımcı firmalara hayırlı olmasını diledi.

Geçmişten bugüne savunma ve güvenlik konusunun ülkeler için her zaman büyük önem arz ettiğini aktaran Güler, güvenlik alanındaki gelişmelerin daha karmaşık ve muğlak bir nitelik kazandığı günümüzde modern ve güçlü bir silahlı kuvvetler ile gelişmiş savunma sanayisine sahip olmanın, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinde en kritik araçlardan birini teşkil ettiğini ifade etti.

Güler, bu noktada milli bekanın ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri savunma sanayisinin hayati önem taşıdığını kaydederek, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliği ve kararlı tutumuyla son yıllarda ülkeye savunma sanayisinde emsalsiz yetenekler kazandırıldığını dile getirdi.

Türk savunma sanayisi sektörünün kamu kurumları, kamu ve özel firmaları ile tüm paydaşlarıyla bütüncül olarak büyük bir güç durumunda bulunduğunu ve sahip olduğu ekosistemle dünya çapında bir etki uyandırdığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz üstün seviyede, yoğun bir emek ve özveri, büyük bir sabır ve gayret ile yüksek bir heyecan ve motivasyon etkilidir. Şu bir gerçek ki savunma sanayimizin yerli, milli, özgün, yenilikçi ve modern sistemleri şanlı ordumuzun gücüne güç katarken ekonomimize büyük katkılar sağlamakta, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir. Nitekim Türkiye, dünyada büyük güvenlik kaygılarının yaşandığı hassas bir dönemde uluslararası güvenlik mimarisinin korunmasında en büyük inisiyatif alan ülkelerden biri konumundadır. Bu etkinliğimiz sonucunda çeşitli coğrafyalarda krizlerin çözümüne öncülük ederken, çok sayıda ülkeyle ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirerek güvenlik, barış ve istikrarın sürekliliğini sağlamak için yoğun bir gayret gösteriyoruz."

"IDEF küresel barışa katkı sağlamak isteyen ülkeleri bir araya getiriyor"

Bakan Güler, savunma sanayisinin, söz konusu ilişkileri geliştirdikleri alanların başında geldiğini belirterek, "Esasen mevcut güvenlik ortamında ülkeler küresel ve bölgesel problemleri kendi kapasiteleriyle değil, aksine ortaklıklar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak suretiyle çözmeye çalışmaktadırlar. IDEF de küresel barışa katkı sağlamak isteyen ve ortaklık anlayışını benimseyen ülkeleri ve savunma sanayi şirketlerini bir araya getirerek büyük bir platform olma özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Bu yılki IDEF organizasyonunun katılımcı ülke ve şirketlerin sahip oldukları yetenekleri sergilemesi ve paylaşması suretiyle dünya barışına katkı sağlanması üzerine kurgulandığını anlatan Güler, amaçlarının üreticileri ve müşterileri aynı ortamda bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Güler, bu çok yönlü fikir alışverişinin ve deneyimlerin paylaşılmasının verimli sonuçlar elde edilmesine imkan sağlayacağını aktardı.

IDEF vesilesiyle dost ve müttefik ülkelerin kıymetli temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Uluslararası İlişkiler, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler, IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:02:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Güler, IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.