Bakan Güler, Irak Askeri Sanayi Başkanı'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al Mathkor'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Al Mathkor'u kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, kabule dair fotoğraflara da yer verildi.
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