(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi."
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler Kara Kuvvetlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?