Bakan Güler, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında Mehmetçiğe hitap etti Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bölgemizde savaşın genişleme riski halen mevcuttur. Bununla birlikte, kırılgan da olsa ilan edilen ateşkesi kıymetli buluyor, bunun başta bölgesel güvenliğin sağlanması ve ekonomik istikrarın tesis edilmesi adına kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından buradaki Mehmetçiğe hitap etti.

Dost ve kardeş ülke Katar'da Mehmetçikle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Güler, yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlar üzerine inşa edilen Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin hemen her alanda hızla gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye ve Katar'ın "iki kardeş ülke" olarak ortak bir medeniyetin ve inancın mirasçıları olduğunu ve birbirlerine her zaman destek olduklarını vurgulayan Güler, "Zor zamanlarda ülkelerimizin birbirlerine gönülden yardım etmesi, Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını ve yardımlaşmanın gücünü tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Güler, Katar'la dostluk ve kardeşliğin en açık göstergelerinin 2015'ten itibaren Türk Kara Unsur Komutanlığının, 2017'den itibaren de Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının ülkede sürdürdüğü güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Son 2 yıldır Katar Türk Deniz ve Hava Unsur Komutanlıklarının da Katar'ın güvenliği ile Katar Deniz ve Hava Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerini desteklemeye yönelik önemli katkılar sunduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Sizler, buradaki varlığınızla dostlarımıza güven verirken, iki ülke arasındaki dayanışma ve ortak güvenlik anlayışını da güçlendiriyorsunuz. Her birinizin yüksek disiplini, eğitim seviyesi ve görev bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün, kararlılığının ve güvenilirliğinin temsilcisi olduğunu bilhassa vurgulamak isterim. Bu kapsamda siz kahraman silah arkadaşlarımın vazifelerinizi en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olduğunuzu memnuniyetle müşahede ediyorum."

"Katar'ın tutumu çok kıymetli"

Bakan Güler, görevlerin icrasında kimi zaman kendilerini derinden üzen hadiselerle de karşı karşıya kalınabildiğini, 21 Mart'ta meydana gelen elim helikopter kazasında, Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile iki ASELSAN teknisyeninin ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 kişinin şehit olduğunu anımsattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Güler, "Bu acı hadise Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğimizin ve ortaklığımızın bir kader birliğine dönüştüğünü göstermektedir. Nitekim, bölgede meydana gelen hassas gelişmeler, dost ülke Katar'da bulunmamızın ne kadar hayati önemde olduğunu da bir kez daha teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Güler, bölgenin son dönemde kritik gelişmelere sahne olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında yaşanan savaş, tüm bölgeyi etkileyen bir güvenlik krizine dönüşmüştür. Bu süreçte Katar da coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle bu gelişmelerden doğrudan etkilenmiş, çeşitli tehditlere ve füze saldırılarına maruz kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte, Katar'ın sergilediği soğukkanlı, kararlı ve makul tutumuyla bölgesel istikrarın korunmasına önemli katkı sağladığını belirten Güler, bu yaklaşımın, tüm bölgenin güvenliği açısından da çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"İkili işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Türkiye için Katar'ın "yalnızca dost bir ülke değil, tarihi bağların, kardeşliğin ve karşılıklı güvenin güçlü şekilde tesis edildiği müstesna bir ortak" olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayış doğrultusunda Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Katar'ın yanında olmuş, zor zamanlarda dayanışmasını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu anlayışımızı, bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, ikili işbirliğimizi her seviyede geliştirmeye devam edeceğiz.

Bölgemizde savaşın genişleme riski halen mevcuttur. Bununla birlikte, kırılgan da olsa ilan edilen ateşkesi kıymetli buluyor, bunun başta bölgesel güvenliğin sağlanması ve ekonomik istikrarın tesis edilmesi adına kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz."

Bakan Güler, kalıcı bir istikrarın tesisinin yalnızca bölge ülkelerinin değil, küresel güvenlik ortamının geleceği açısından da hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bu süreçte Türkiye her zaman olduğu gibi barışı önceleyen, gerilimi düşüren ve istikrarı destekleyen bir yaklaşım sergilemeye devam etmektedir. Buradaki tüm unsurlarımızın icra ettiği görevler de bu stratejik yaklaşımımızın sahadaki en güçlü yansımalarından birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Söz konusu "kritik dönemde" Mehmetçiğin başarılı çalışmalarının, hem Türkiye'nin itibarı hem de kardeş Katar ile olan bağlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Güler, "Bu vesileyle, bugüne kadar ortaya koyduğunuz üstün performans ve özverili çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

"En büyük gücümüz Mehmetçiğin varlığıdır"

Bakan Güler, "kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücünün Mehmetçiğin varlığı ve ortaya koyduğu çabalar" olduğunu söyledi.

Hedeflerinin daha güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta ülkemiz olmak üzere tüm bölgemizde güvenlik mimarisinin en temel unsuru olarak faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir. Yegane hedefimiz sizlerin de katkısıyla bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye, daha saygın, daha etkili ve daha caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Siz kıymetli arkadaşlarımın bu kritik süreçte üstlendiğiniz tarihi sorumluluğu bundan sonra da yüksek bir adanmışlık duygusu ile yerine getireceğinize yürekten inanıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum."