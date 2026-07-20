Bakan Güler, KKTC'de Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Bakan Güler, KKTC'de Şehitlik Ziyareti

20.07.2026 14:34
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla gittiği KKTC'deki programlarına devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, KKTC'de Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

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