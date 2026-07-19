Bakan Güler KKTC\'de Tümen Ziyareti Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, KKTC'de konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda Güler'in, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdiği aktarıldı.