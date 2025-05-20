Bakan Güler, NATO Komutanı Vandier'i kabul etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier'i Bakanlık'ta kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.