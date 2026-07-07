Bakan Güler NATO Savunma Bakanları için resepsiyon verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda konukları kapıda karşılayan Güler, daha sonra bir konuşma yaptı.
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