BAKAN GÜLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahında düzenlenen resepsiyona katılan NATO Savunma Bakanları, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, NATO Savunma Bakanlarıyla Yemekte Bir Araya Geldi - Son Dakika
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