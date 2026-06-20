Bakan Güler, \'Operasyon Alesta\' Dizisini Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, çekimleri TCG İstanbul fırkateyninde devam eden 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile çekimleri TCG İstanbul fırkateynimizde devam eden 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti. Deniz Kuvvetlerimizi konu alan ve TRT'de yayımlanacak olan dizinin yapımcısı ve oyuncuları tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, bir süre çekimleri yerinden izleyerek ünlü oyuncularla yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler, merakla beklenen dizinin çekimlerinde yönetmeninden oyuncusuna kadar tüm personele başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.