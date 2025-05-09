Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i makamında kabul etti" denildi.