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Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (3) - Son Dakika
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Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (3)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay da ziyarette bulundu.

Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak\'a gitti (3)
13.01.2024 - 20:11,
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Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (3)

KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken; kuvvet komutanları Şırnak'taki hastanede yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Askerleri de gören komutanlar, acil şifa dileklerini iletti.

Kaynak: DHA
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Orgeneral, Şırnak, TSK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Güler ve TSK komuta kademesi Şırnak'a gitti (3) - Son Dakika
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