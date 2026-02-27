Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız - Son Dakika
Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız

27.02.2026 17:01
NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Akın Gürlek, cuma namazının ardından Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, cuma namazının ardından Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gürlek, burada açıklamalarda bulundu. Bugün doğup büyüdüğü, her sokağında hatırası olduğu memleketi Nevşehir ziyaretini yapmış olduğunu aktaran Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak değerli hemşehrilerim, Nevşehir girişinde beni çok sıcak karşıladılar. Adeta bağrına bastılar. Ben de buradan kendilerine sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. 33 yıl sonra bu memleketten bir bakan çıkmak bana nasip oldu. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza tekrardan güvendiği için şükranlarımı iletmek istiyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yeri hiçbir zaman unutmadım. Nevşehir köklü mazileri olan, köklü geleneği olan bir şehirdir. Nevşehir, Kapadokya'nın kalbidir. Hoşgörünün, üretkenliğin şehridir. Bu şehrin gerçek anlamda kalkınması yalnızca fiziki yatırımlarla değil, gerçek anlamda adaletin de güçlenmesi sonucunda olacaktır. Şehrimize, ilçelerimize, belediyelerimize ne gerekiyorsa bu yönde adımlar atacağız. Bu ziyarette de Nevşehir'in sorunlarını yakından görüp, gözlemlemek için geldik. Gerekli notlarımızı alacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE HİZMET İÇİN GELDİK'

Bakan Gürlek, "Biz bu bölgeye hizmet için geldik. Ülkemize hizmet için geldik. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor. Biz de kaldığımız yerden gerek adalet alanında gerekse başka alanlarda memleketimize hizmet etmeye talibiz. Nevşehirli hemşehrilerim turizmde, tarımda, eğitimde, girişimcilikte inşallah Türkiye'nin öncüleri arasına getireceğiz. Kapadokya'nın dünya çapındaki marka değerini inşallah daha da güçlendireceğiz. Hacıbektaş Veli, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' demektedir. Biz de bu bölgede, ülkemizde, biliyorsunuz; inşallah terörsüz Türkiye süreci de çok güzel gidiyor. Meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimiz güçlendikçe, konumumuz güçlenecek. Türkiye inşallah daha ileriye gidecek. Nevşehir daha ileri günler görecek, büyüyecek" dedi.

Bakan Gürlek, valiliği ziyaretinin ardından Nevşehir Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

