Bakan Gürlek'ten 15 Temmuz suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten 15 Temmuz suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama:

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- "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten 15 Temmuz suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten 15 Temmuz suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama: - Son Dakika
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