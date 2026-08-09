Çocuk Koruma Kanunu Yasalaştı: Adalet Bakanı'ndan Açıklama - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu Yasalaştı: Adalet Bakanı'ndan Açıklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni düzenleme, ağır suçlara caydırıcı yaptırımlar getiriyor, çocukların suç örgütlerine karşı korunmasını güçlendiriyor ve 'suça sürüklenen çocuk' kavramını 'adli süreçteki çocuk' olarak değiştiriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk adalet sistemini daha güçlü, daha caydırıcı ve çocuğun üstün yararını esas alan bir yapıya kavuşturan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un mecliste kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

"Yeni düzenlemeyle, ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi." ifadelerine yer veren Gürlek, göreve geldikleri ilk günlerden itibaren çocukları suçla özdeşleştiren kavram ve uygulamaları değiştireceklerini ifade ettiklerini anımsattı.

Gürlek, bu kapsamda "suça sürüklenen çocuk" yerine "adli süreçteki çocuk" kavramının hukuk sistemine kazandırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen Gazi Meclisimize, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli milletvekillerine, Adalet Komisyonumuza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, düzenlemenin milletimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Gürlek, Çocuk, Son Dakika

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